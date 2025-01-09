В Гомеле пьяный мужчина напал на инкассаторов в ТЦ, пытаясь попасть в их авто

В сообщении говорится, что в Гомеле 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть в машину инкассаторов, а затем напал на них. Согласно свидетельству очевидцев, пьяный фигурант, не осознавая своих действий, подошел к бронеавтомобилю, который был припаркован возле торгового центра, и пытался открыть двери.