В Гомеле пьяный мужчина напал на инкассаторов в ТЦ, пытаясь попасть в их авто. Подробности сообщили в пресс-службе в Департамента охраны Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в Гомеле 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть в машину инкассаторов, а затем напал на них. Согласно свидетельству очевидцев, пьяный фигурант, не осознавая своих действий, подошел к бронеавтомобилю, который был припаркован возле торгового центра, и пытался открыть двери.
Спустя некоторое время, в момент выхода инкассаторов из ТЦ, мужчина устроил драку, а затем беспричинно напал на покупателя. Сказано, что сотрудники охраны торгового объекта нажали кнопку тревожной сигнализации. Через две минуты на место приехал экипаж, которому удалось задержать фигуранта.
Сообщается, что задержанного доставили в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства. По указанному факту проводится проверка.
Тем временем минчанин заработал уголовное дело за взятку 200 рублей сотруднику милиции.
Ранее в Минске суд признал экстремистскими сайт и соцсети ресурса Petitions.by.
Кроме того, в Минске родители подростков заплатят 4600 рублей из-за разрисованных баллончиком стен в подъезде дома.