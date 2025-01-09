В Ростове водитель грузовика насмерть сбил пешехода

В Ростове-на-Дону водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 9 января около 15:30 на улице Фасадной.
По предварительной информации ведомства, водитель грузовика «Ман» во время движения допустил наезд на пешехода. Женщина 66 лет переходила проезжую часть дороги перед автомобилем, справа на лево по ходу движения автомобиля.
— В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении регионального ведомства.