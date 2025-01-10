В Свердловской области задержали угонщика, объявленного в федеральный розыск

По версии следствия, в сентябре 2023 года на парковке торгового центра в Каменске-Уральском свердловчанин угнал Lexus RX 350. В этом же году мужчина похитил еще несколько дорогих автомобилей в Камышлове и Сухом Логу. Следующий угон фигурант совершил в декабре 2024 года в Сухом Логу.