Вскрылись страшные подробности убийства с обезглавливанием в Шатках

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений клинком ножа он нанес ей в спину не менее трех ударов, после чего ножом отрезал голову, а затем нанес еще не менее 20 ударов клинком ножа по телу, в результате чего потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — поделились страшными подробностями в пресс-службе суда.
Напомним, страшная трагедия произошла в рождественскую ночь. Бытовой конфликт между пожилым свекром и невесткой разгорелся на фоне семейных разногласий. Расправу над женой сына пенсионер устроил в собственной квартире, в рабочем поселке Шатки на улице Железнодорожной.
Сейчас нижегородец арестован. За решеткой его продержат до марта 2025 года, пока идет следствие. После мужчина выслушает приговор.
Ранее «ФедералПресс» писал о возбуждении уголовного дела после смерти в Шатках 12-летней девочки.