Вскрылись страшные подробности убийства с обезглавливанием в Шатках

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений клинком ножа он нанес ей в спину не менее трех ударов, после чего ножом отрезал голову, а затем нанес еще не менее 20 ударов клинком ножа по телу, в результате чего потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — поделились страшными подробностями в пресс-службе суда.