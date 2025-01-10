Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вскрылись страшные подробности убийства с обезглавливанием в Шатках

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 января, ФедералПресс. Пенсионер из Шатков Нижегородской области после убийства своей снохи продолжил издеваться над трупом и нанес как минимум 20 ударов ножом по бездыханному телу родственницы. Об этом сообщили в Шатковском районном суде.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений клинком ножа он нанес ей в спину не менее трех ударов, после чего ножом отрезал голову, а затем нанес еще не менее 20 ударов клинком ножа по телу, в результате чего потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — поделились страшными подробностями в пресс-службе суда.

Напомним, страшная трагедия произошла в рождественскую ночь. Бытовой конфликт между пожилым свекром и невесткой разгорелся на фоне семейных разногласий. Расправу над женой сына пенсионер устроил в собственной квартире, в рабочем поселке Шатки на улице Железнодорожной.

Сейчас нижегородец арестован. За решеткой его продержат до марта 2025 года, пока идет следствие. После мужчина выслушает приговор.

Ранее «ФедералПресс» писал о возбуждении уголовного дела после смерти в Шатках 12-летней девочки.