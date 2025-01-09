В Бразилии при посадке на пляже потерпел крушение бизнес-джет

Самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пилот погиб, у него остановилось сердце. На борту были четверо пассажиров — пара и двое детей, их спасли.
По данным властей Убатубы и департамента общественной безопасности Сан-Паулу, пострадали три человека, которые в момент происшествия находились на пляже.
«Самолет не разбился, он приземлился и не смог остановиться. Было страшно, из-за взрыва казалось, что огонь охватит нашу машину», — рассказала одна из очевидиц Марсия Мария де Оливейра Рейс.
Причины крушения устанавливает Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий.
В конце декабря 2024 года частный самолет упал в зоне жилой застройки в городе Грамаду (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге Бразилии. Погибли все девять человек на борту.