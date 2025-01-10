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За время новогодних праздников в Свердловской области произошло 105 пожаров

МЧС Свердловской области подвело итоги новогодних праздников.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области новогодние и рождественские праздники прошли без происшествий и ЧП. Это стало возможным благодаря профилактическим работам спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В период январских праздников в регионе произошло 105 пожаров. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

— На пожарах погибли четыре человека, что на 60% ниже по сравнению с 2024 годом. Травмы различной тяжести получили пять человек, что меньше на 37% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году пожарно-спасательные подразделения спасли 17 человек, — уточнили в ведомстве.

За время праздников пожарно-спасательные подразделения 22 раза выезжали на ДТП, помогая пострадавшим. В результате их действий удалось спасти 10 человек.

Кроме того, сотрудники МЧС провели более 2200 профилактических мероприятий в рамках операции «Новый год» на объектах с массовым скоплением людей и местах запуска пиротехники.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС и полиции обнаружили 27 магазинов, которые продавали пиротехнику без необходимых документов и сертификатов. Изъятая продукция была направлена на проверку, а по материалам МВД возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

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