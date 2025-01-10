За время новогодних праздников в Свердловской области произошло 105 пожаров

— На пожарах погибли четыре человека, что на 60% ниже по сравнению с 2024 годом. Травмы различной тяжести получили пять человек, что меньше на 37% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году пожарно-спасательные подразделения спасли 17 человек, — уточнили в ведомстве.