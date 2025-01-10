Семья погибшей в авиакатастрофе в Актау костанайки обратилась к правительству

«Сознание отказывается принять всю горечь потери. И в эти тяжелые дни мы получили массу человеческой доброты. Писали отовсюду блогеры. Друзья, однокурсники, пациенты и просто сочувствующие люди. Очень многие пациенты писали маме Салимы свои отзывы. Мы, родители Салимы, хотим выразить слова благодарности правительству Казахстана, оказавшему всеобъемлющую помощь всем семьям погибших».