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Семья погибшей в авиакатастрофе в Актау костанайки обратилась к правительству

Родные погибшей в авиакатастрофе в Актау Салимы Джутаевой выразили благодарность руководству Костанайской области за помощь их семье, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/dr.salima.stom

25 декабря в трех км от аэропорта Актау произошла авиакатастрофа, упал самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Одна из них — жительница Костаная, врач-стоматолог Салима Джутаева.

По словам семьи девушки, Салима была их единственной дочерью.

«Сознание отказывается принять всю горечь потери. И в эти тяжелые дни мы получили массу человеческой доброты. Писали отовсюду блогеры. Друзья, однокурсники, пациенты и просто сочувствующие люди. Очень многие пациенты писали маме Салимы свои отзывы. Мы, родители Салимы, хотим выразить слова благодарности правительству Казахстана, оказавшему всеобъемлющую помощь всем семьям погибших».

говорят близкие погибшей.

Особую признательность они выражают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову, а также руководителю аппарата акима области Сандыбаеву М. М., и.о. руководителя Управления общественного развития Карымсаковой Д. И., которые приняли активное участие в организации похорон. Они организовали транспортную логистику и оказали материальную помощь.