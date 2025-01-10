В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

По словам Метелева, значительная часть птиц погибает уже при транспортировке: около 25% не доживает до места назначения. При этом он отметил, что выживаемость зависит от состояния каждой птицы; некоторым достаточно шести дней карантина, в то время как другие требуют большего времени на восстановление.