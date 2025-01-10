В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев заявил, что только около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута на побережье Краснодарского края, удается спасти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Метелева, значительная часть птиц погибает уже при транспортировке: около 25% не доживает до места назначения. При этом он отметил, что выживаемость зависит от состояния каждой птицы; некоторым достаточно шести дней карантина, в то время как другие требуют большего времени на восстановление.
В реабилитационных центрах на Кубани и в Ставрополье уже находятся более 2,7 тысячи пострадавших птиц после разлива мазута в Черном море.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разлив нефтепродуктов в Черном море оказался одним из наиболее значимых экологических вызовов последних лет. Президент также акцентировал внимание на необходимости принятия мер для предотвращения утечек нефтепродуктов из затопленных танкеров.