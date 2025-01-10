В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

Губернатор отметил, что в результате произошедшего на одном из предприятий были выбиты стекла, а в другом населенном пункте пострадали окна частного дома и поврежден забор. Он также указал, что угроза атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в четверг вечером, сохраняется.