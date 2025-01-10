В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

В пригороде Воронежа были подавлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор отметил, что в результате произошедшего на одном из предприятий были выбиты стекла, а в другом населенном пункте пострадали окна частного дома и поврежден забор. Он также указал, что угроза атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в четверг вечером, сохраняется.
Ранее украинский беспилотник попытался нанести удар по Нововоронежской атомной электростанции. БПЛА был уничтожен российской системой противовоздушной обороны.