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В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В пригороде Воронежа были подавлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что в результате произошедшего на одном из предприятий были выбиты стекла, а в другом населенном пункте пострадали окна частного дома и поврежден забор. Он также указал, что угроза атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в четверг вечером, сохраняется.

Ранее украинский беспилотник попытался нанести удар по Нововоронежской атомной электростанции. БПЛА был уничтожен российской системой противовоздушной обороны.