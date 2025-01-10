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Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

Российские туристы, находящиеся в Шарм-эль-Шейхе, столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Рейс должен был вылететь в 17:00 по местному времени, но был отменен после задержки в 7,5 часа.

Источник: РИА "Новости"

Пассажиры, ожидающие вылет, начали требовать объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. Позднее выяснилось, что причиной задержки стала неисправность шасси. Об этом пассажирам сообщили на английском языке, а переводом занималась одна из пассажирок.

После того как посадка на самолет началась позже запланированного времени, пассажиров попросили вернуться в здание аэропорта. Через час ожидания рейс был отменен.

«Нам сказали, что потребуется около часа на устранение неисправности. Все это время рейс переносили, но в итоге его отменили», — рассказала одна их туристок.

После инцидента туристам пообещали отель и начали выводить их из зала ожидания.