Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

Российские туристы, находящиеся в Шарм-эль-Шейхе, столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Рейс должен был вылететь в 17:00 по местному времени, но был отменен после задержки в 7,5 часа.