Хабаровчанин застрелил невестку из самодельного оружия

Согласно материалам дела, происшествие произошло 6 января 2025 года в одной из квартир дома на улице Алексеевская. Мужчина вступил в конфликт с супругой своего сына и, не сдержавшись, выстрелил в нее из самодельного огнестрельного оружия. Пуля поразила женщину в шею, но, благодаря оперативной медицинской помощи, она осталась жива.