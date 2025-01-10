Хабаровчанин застрелил невестку из самодельного оружия

В Хабаровске Северным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по обвинению в покушении на убийство, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Согласно материалам дела, происшествие произошло 6 января 2025 года в одной из квартир дома на улице Алексеевская. Мужчина вступил в конфликт с супругой своего сына и, не сдержавшись, выстрелил в нее из самодельного огнестрельного оружия. Пуля поразила женщину в шею, но, благодаря оперативной медицинской помощи, она осталась жива.
Жертва была незамедлительно доставлена в больницу, где ей оказали необходимое лечение. Следственные органы осмотрели место преступления и провели необходимые экспертизы, в ходе которых был подтвержден факт покушения на убийство.
В результате мужчина был задержан, ему предъявлены обвинения, а в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Расследование продолжается.