Мошенники караулят доверчивых приморцев в новогодних городках

Предупреждение об аферистах распространяют в социальных сетях. Как рассказывают горожане, аниматоры в костюмах ангела и коня Юлия (персонажа мультфильмов российской франшизы «Три богатыря») предлагают гостям новогоднего городка сфотографироваться с ними, показывают, как можно позировать, а после непродолжительной фотосессии требуют за фотографии деньги.
Когда речь заходит об оплате, аниматоры демонстрируют свои бейджи, на обратной стороне которых напечатаны расценки на фотоуслуги, но не дают вчитаться в текст и переворачивают карточки лицевой стороной. «Клиентам» они заявляют, что якобы представляют некоего индивидуального предпринимателя, который заключил договор с администрацией Артёмовского городского округа. Средняя стоимость такой «фотосессии» с аниматорами — 2 тысячи рублей.
Горожане предупреждают, что аниматоры могут приставать с предложением сфотографироваться к детям, которые гуляют без сопровождения взрослых, и к пенсионерам. Некоторых гостей новогоднего городка сбивает с толку то, что рядом на площади Ленина тоже гуляют аниматоры, которые за фотографирование денег не берут. Поэтому от персонажей, предлагающих сделать фото в городке за Дворцом культуры угольщиков, некоторые горожане подвоха уже не ожидают.
Вероятно, это те же аниматоры, которых раньше видели на территории новогоднего городка на площади Борцов революции во Владивостоке. Вокруг ситуации с вымогательством денег за фото с аниматорами, якобы нанятых местным министерством культуры, создали резонанс в социальных сетях и СМИ, это привлекло внимание правоохранительных органов.