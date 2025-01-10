Мошенники караулят доверчивых приморцев в новогодних городках

Горожане предупреждают, что аниматоры могут приставать с предложением сфотографироваться к детям, которые гуляют без сопровождения взрослых, и к пенсионерам. Некоторых гостей новогоднего городка сбивает с толку то, что рядом на площади Ленина тоже гуляют аниматоры, которые за фотографирование денег не берут. Поэтому от персонажей, предлагающих сделать фото в городке за Дворцом культуры угольщиков, некоторые горожане подвоха уже не ожидают.