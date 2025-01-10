В Приморье друг убил друга из-за измены жены

Дружба, которая длилась два десятилетия, закончилась трагедией: один из приятелей погиб, а другой оказался за решёткой. Причиной раздора стала женщина.
Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края» сообщил, что летом 2022 года в посёлке Тимирязевский 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему другу не менее пятнадцати ударов по голове и телу. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что пострадавший скончался в городской больнице.
На суде обвиняемый отказался признавать свою вину. Однако из показаний, данных на этапе следствия, стало известно, что мужчины дружили около двадцати лет. Их отношения испортились в 2021 году, когда жена обвиняемого ушла к его другу. Злость и обида на товарища вылились в конфликт: мужчина разбил камнем стекло в автомобиле бывшего приятеля.
Спустя несколько месяцев, в августе 2022 года, обвиняемый решил поговорить с бывшим другом и пришёл к нему домой. Хозяин квартиры впустил гостя и предложил выпить. Однако застолье обернулось новой ссорой, которая переросла в драку. В порыве ярости гость бил хозяина дома, пока тот не упал на пол. После этого мужчина покинул квартиру. Через несколько дней он узнал, что бывший друг умер от полученных травм.
Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.