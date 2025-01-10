В Приморье друг убил друга из-за измены жены

Спустя несколько месяцев, в августе 2022 года, обвиняемый решил поговорить с бывшим другом и пришёл к нему домой. Хозяин квартиры впустил гостя и предложил выпить. Однако застолье обернулось новой ссорой, которая переросла в драку. В порыве ярости гость бил хозяина дома, пока тот не упал на пол. После этого мужчина покинул квартиру. Через несколько дней он узнал, что бывший друг умер от полученных травм.