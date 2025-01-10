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Жительница Волжского района вызвала скорую и избила врачей

СК завел дело после нападения на врачей в Новый год в Саратове.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Саратова вызвала скорую помощь и напала на врачей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Следком, все произошло 31 декабря в одном из домов по улице Исаева.

— Подозреваемая ударила двух врачей скорой медпомощи 36 и 26 лет, прибывших для оказания ей помощи. При этом женщина от медпомощи отказалась, — пишут журналисты телеканала.

Что мотивировало 43-летнюю женщину на этот поступок, пока не ясно. Только вот в Следкоме по результатам доследственной проверки завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поездка на снегоходе обернулась смертью для 11-летнего школьника в Иркутской области. За жизнь его сестры продолжают бороться врачи в реанимации.