Жительница Волжского района вызвала скорую и избила врачей

Жительница Саратова вызвала скорую помощь и напала на врачей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Следком, все произошло 31 декабря в одном из домов по улице Исаева.
— Подозреваемая ударила двух врачей скорой медпомощи 36 и 26 лет, прибывших для оказания ей помощи. При этом женщина от медпомощи отказалась, — пишут журналисты телеканала.
Что мотивировало 43-летнюю женщину на этот поступок, пока не ясно. Только вот в Следкоме по результатам доследственной проверки завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поездка на снегоходе обернулась смертью для 11-летнего школьника в Иркутской области. За жизнь его сестры продолжают бороться врачи в реанимации.