В Лесозаводске трехлетний ребенок получил травму во время игры в детском лабиринте

В Лесозаводске осудили предпринимателя за причиненный ребенку тяжкий вред здоровью. Она должна заплатить штраф, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.
В суде установлено, что в марте прошлого года трехлетний ребенок развлекался в лабиринте на игровой площадке в детском развлекательном центре. Малыш поднялся на второй этаж и, прыгнув вниз, получил перелом диафизов левой большеберцовой и левой малоберцовой костей нижней трети:
«Местная 28-летняя жительница, осуществляющая предпринимательскую деятельность, не обеспечила безопасную эксплуатацию оборудования, а пользователей сведениями о мерах предосторожности при использовании оборудования, тем самым оказала развлекательные услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей».
Во время суда женщина признала свою вину, теперь она должна заплатить штраф на сумму в 200 тысяч рублей.