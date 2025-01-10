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В Лесозаводске трехлетний ребенок получил травму во время игры в детском лабиринте

В Приморье осудили 28-женщину за причиненный ребенку тяжкий вред здоровью.

Источник: Комсомольская правда

В Лесозаводске осудили предпринимателя за причиненный ребенку тяжкий вред здоровью. Она должна заплатить штраф, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.

В суде установлено, что в марте прошлого года трехлетний ребенок развлекался в лабиринте на игровой площадке в детском развлекательном центре. Малыш поднялся на второй этаж и, прыгнув вниз, получил перелом диафизов левой большеберцовой и левой малоберцовой костей нижней трети:

«Местная 28-летняя жительница, осуществляющая предпринимательскую деятельность, не обеспечила безопасную эксплуатацию оборудования, а пользователей сведениями о мерах предосторожности при использовании оборудования, тем самым оказала развлекательные услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей».

Во время суда женщина признала свою вину, теперь она должна заплатить штраф на сумму в 200 тысяч рублей.

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