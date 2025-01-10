В Лесозаводске трехлетний ребенок получил травму во время игры в детском лабиринте

В суде установлено, что в марте прошлого года трехлетний ребенок развлекался в лабиринте на игровой площадке в детском развлекательном центре. Малыш поднялся на второй этаж и, прыгнув вниз, получил перелом диафизов левой большеберцовой и левой малоберцовой костей нижней трети: