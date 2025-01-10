CNN: число погибших при пожарах в округе Лос-Анджелес выросло до шести

На данный момент в округе Лос-Анджелес бушуют как минимум пять крупных пожаров, которые охватили более 11 тысяч гектаров. Огонь повредил более пяти тысяч строений, в том числе дома известных личностей, таких как сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, и актриса Пэрис Хилтон. В результате пожаров более 202 тысяч домов остались без электричества.