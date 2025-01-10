CNN: число погибших при пожарах в округе Лос-Анджелес выросло до шести

Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, возросло до шести. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось о пяти жертвах, однако еще один случай летального исхода был зафиксирован в Малибу. Личность погибшего пока не установлена.
На данный момент в округе Лос-Анджелес бушуют как минимум пять крупных пожаров, которые охватили более 11 тысяч гектаров. Огонь повредил более пяти тысяч строений, в том числе дома известных личностей, таких как сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, и актриса Пэрис Хилтон. В результате пожаров более 202 тысяч домов остались без электричества.
Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в Калифорнии парализовали Голливуд. В связи с угрозой и ухудшающейся ситуацией в Лос-Анджелесе несколько производственных компаний приостановили съемки своих сериалов и ТВ-шоу.