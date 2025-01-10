Крупный пожар тушат в Петропавловске: эвакуированы 68 человек (фото, видео)

«В эти минуты огнеборцы Петропавловска тушат возгорание в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома, расположенного по ул. Конституции. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала. На данный момент спасателями МЧС эвакуированы 68 человек, из них 18 детей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.