Крупный пожар тушат в Петропавловске: эвакуированы 68 человек (фото, видео)

«В эти минуты огнеборцы Петропавловска тушат возгорание в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома, расположенного по ул. Конституции. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала. На данный момент спасателями МЧС эвакуированы 68 человек, из них 18 детей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что для обогрева эвакуированных привлечена вахтовка.
Также на месте организовано три участка по тушению пожара и оперативный штаб под руководством начальника ДЧС. На месте работают психологи ДЧС, а спасатели продолжают тушить пожар.
Позже в МЧС сообщили, что принятыми мерами пожар был локализован.
«Тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами. Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания», — добавили в ведомстве.
В ДЧС открыты телефоны горячей линии