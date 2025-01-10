В Барнауле сотрудники автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей

По данным следствия, в 2023—2024 годах шесть работников автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей у клиентов. Сотрудники убеждали людей, что в продаже есть машины, цена которых намного ниже рыночной. После этого злоумышленники предлагали клиентам приобрести эти машины в кредит по выгодной ставке вместо старого автомобиля. На самом деле машины продавали по завышенной цене или без включенного в стоимость дополнительного оборудования.