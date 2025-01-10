Жительницу Башкирии осудили за агрессию к полицейским

В суде установили, что в апреле 2024 года женщина, увидев на улице сотрудницу отдела дознания, с решением которой в результате рассмотрения ее заявления она была не согласна, подошла к ней и ударила несколько раз по руке.
Агрессивную горожанку доставили в отдел полиции, но и там злоумышленница отказалась давать объяснение по факту произошедшего и выполнять законные требования полицейских. А потом и вовсе нанесла несколько ударов другому дознавателю.
Подсудимая не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда.