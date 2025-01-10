Глава СКР запросил доклад об упавшем со снегохода школьнике в Иркутской области

Глава Следкома России заинтересовался делом о гибели 11-летнего школьника в Иркутской области. Напомним, трагедия произошла в Заларинском районе, когда двое подростков упали со снегохода во время движения. За жизнь 13-летней девочки сейчас борются врачи, а ее брат получил серьезные травмы и погиб.
— Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в информационном центре СКР.
В региональном Следкоме сейчас начато расследование уголовного дела по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за период новогодних каникул в Иркутской области произошло шесть убийств. Сейчас по всем случаям идут разбирательства.