Глава СКР запросил доклад об упавшем со снегохода школьнике в Иркутской области

Глава Следкома России заинтересовался делом о гибели 11-летнего школьника в Иркутской области. Напомним, трагедия произошла в Заларинском районе, когда двое подростков упали со снегохода во время движения. За жизнь 13-летней девочки сейчас борются врачи, а ее брат получил серьезные травмы и погиб.