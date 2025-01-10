В Семее продолжаются поиски двух пассажиров затонувшего автомобиля

По данным МЧС РК, для поисков используется 12 плавательных средств, оснащённых эхолотами, 3 подводных дрона и 2 беспилотных летательных аппарата.
В редакцию поступило обращение от коллеги одной из пропавших девушек. Родные объявили сбор средств для приобретения лодки, необходимой для поисковых работ. Требуемая сумма составляет 1 200 000 тенге.
Однако в ДЧС области Абай сообщили, что в дополнительных плавательных средствах на данный момент необходимости нет.
«Мы просим жителей и гостей города соблюдать осторожность и не приближаться к водоёмам в зимний период из-за неблагоприятных погодных условий».
Операция продолжается, задействованы все доступные ресурсы для обнаружения пропавших.