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В Семее продолжаются поиски двух пассажиров затонувшего автомобиля

С 5 января в Семее идут поиски двух человек, находившихся в автомобиле, упавшем в реку. К операции подключились спасатели из области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также специалисты оперативно-спасательного отряда из Алматы, сообщает El.kz со ссылкой на ABAI NEWS.

Источник: МЧС РК

По данным МЧС РК, для поисков используется 12 плавательных средств, оснащённых эхолотами, 3 подводных дрона и 2 беспилотных летательных аппарата.

В редакцию поступило обращение от коллеги одной из пропавших девушек. Родные объявили сбор средств для приобретения лодки, необходимой для поисковых работ. Требуемая сумма составляет 1 200 000 тенге.

Однако в ДЧС области Абай сообщили, что в дополнительных плавательных средствах на данный момент необходимости нет.

«Мы просим жителей и гостей города соблюдать осторожность и не приближаться к водоёмам в зимний период из-за неблагоприятных погодных условий».

уточнили в ведомстве.

Операция продолжается, задействованы все доступные ресурсы для обнаружения пропавших.

МЧС