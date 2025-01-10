В Семее продолжаются поиски двух пассажиров затонувшего автомобиля

С 5 января в Семее идут поиски двух человек, находившихся в автомобиле, упавшем в реку. К операции подключились спасатели из области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также специалисты оперативно-спасательного отряда из Алматы, сообщает El.kz со ссылкой на ABAI NEWS.