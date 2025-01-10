Под Красноярском загорелся свинарник

В Красноярском крае за прошедшие сутки, 9 января, потушили 15 пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Так, утром 9 января загорелся свинарник в Большемуртинском районе на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли поросята. Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки силами 9 пожарных. Как сообщают в МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания.
Ещё одно возгорание произошло в посёлке Ильичёво — загорелась крыша и потолок дома на улице Крупской. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее в МЧС сообщали, что в Красноярском крае пожарные за 2024 год потушили почти 6 тысяч пожаров и спасли 1,5 тысячи людей.