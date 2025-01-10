Марочко сообщил, что ВСУ под Купянском выгоняют жителей и занимают их дома

«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей с собственного жилья для расквартирования личного состава вооруженных формирований Украины и обустройства позиций. Противоправные действия в отношении мирных граждан начали носить массовый характер после новогодних праздников», — сказал эксперт.