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Марочко сообщил, что ВСУ под Купянском выгоняют жителей и занимают их дома

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под дулами автоматов заставляют мирных жителей Богуславки и Борового в Харьковской области покидать свои дома, чтобы их заняли бойцы ВСУ и оборудовали свои позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: AP 2024

«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей с собственного жилья для расквартирования личного состава вооруженных формирований Украины и обустройства позиций. Противоправные действия в отношении мирных граждан начали носить массовый характер после новогодних праздников», — сказал эксперт.

Марочко отметил, что солдаты ВСУ действуют при поддержке и с согласия местных органов власти и правоохранителей.