В Подмосковье умер солдат-срочник из Приангарья

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», Юрия Убонова военкомат Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов призвал в ноябре 2024 года. К месту службы в воинскую часть № 61899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады он прибыл в начале декабря. А уже 30-го числа родным сообщили о его смерти.
«Парень не дожил до присяги из-за болезни. По словам родных Юрия, впервые он попал в лазарет 18 декабря с кашлем и температурой. Уже через три дня молодого человека отправили на тренировку по стрельбе на открытом воздухе, как сообщают близкие, в металлическом шлеме без подшлемника. После этого его состояние ухудшилось, 23 декабря Юрий повторно попал в лазарет с кашлем с кровью, болями в груди и температурой выше 39 градусов», — пишет «Осторожно, Москва».
Через четыре дня срочника, впавшего в кому, перевезли из части в госпиталь Подольска. Где он и умер, не приходя в сознание. Его родственники узнали о случившемся спустя еще два дня и написали заявление с требованием разобраться в обстоятельствах смерти парня в военную прокуратуру и военно-следственный отдел СК РФ.