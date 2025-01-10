В Подмосковье умер солдат-срочник из Приангарья

«Парень не дожил до присяги из-за болезни. По словам родных Юрия, впервые он попал в лазарет 18 декабря с кашлем и температурой. Уже через три дня молодого человека отправили на тренировку по стрельбе на открытом воздухе, как сообщают близкие, в металлическом шлеме без подшлемника. После этого его состояние ухудшилось, 23 декабря Юрий повторно попал в лазарет с кашлем с кровью, болями в груди и температурой выше 39 градусов», — пишет «Осторожно, Москва».