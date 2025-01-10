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Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

О последних пожарах рассказали в МЧС.

Источник: МЧС РФ

За прошедшие сутки пожарные успешно ликвидировали 15 возгораний, без пострадавших. В Большемуртинском районе утром произошло возгорание в нежилом помещении. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в результате которого погибли поросята. Предполагаемой причиной инцидента стало короткое замыкание, вызвавшее горение. Для тушения пожара были задействованы две единицы спецтехники и девять сотрудников.

В Шушенском районе, в поселке Ильичево на улице Крупской, зафиксировано возгорание хозяйственной постройки. Огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие на площади 9 квадратных метров. Причиной происшествия стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

МЧС