Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

За прошедшие сутки пожарные успешно ликвидировали 15 возгораний, без пострадавших. В Большемуртинском районе утром произошло возгорание в нежилом помещении. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в результате которого погибли поросята. Предполагаемой причиной инцидента стало короткое замыкание, вызвавшее горение. Для тушения пожара были задействованы две единицы спецтехники и девять сотрудников.
В Шушенском районе, в поселке Ильичево на улице Крупской, зафиксировано возгорание хозяйственной постройки. Огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие на площади 9 квадратных метров. Причиной происшествия стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.