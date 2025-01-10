Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

За прошедшие сутки пожарные успешно ликвидировали 15 возгораний, без пострадавших. В Большемуртинском районе утром произошло возгорание в нежилом помещении. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в результате которого погибли поросята. Предполагаемой причиной инцидента стало короткое замыкание, вызвавшее горение. Для тушения пожара были задействованы две единицы спецтехники и девять сотрудников.