Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар разгорелся в гостинице Тайшета

Самостоятельно эвакуировались шесть человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупный пожар разгорелся в ресторанно-гостиничном комплексе Тайшета. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, дым заметил сторож и сразу доложил администратору. Он уже позвонил на номер экстренной службы. Самостоятельно покинуть окутанное дымом и огнем здание смогли шесть человек.

— Открытое горение на 215 квадратах потушили 38 пожарных с помощью 12 единиц техники, — пояснили в ведомстве.

Дознаватели уже выяснили, что пламя появилось из-за перегревания печной трубы. Пострадавших и погибших удалось избежать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР запросил доклад по делу о гибели 11-летнего школьника во время езды на снегоходе. Трагедия произошла 8 января в Заларинском районе.