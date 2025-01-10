Крупный пожар разгорелся в гостинице Тайшета

Крупный пожар разгорелся в ресторанно-гостиничном комплексе Тайшета. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, дым заметил сторож и сразу доложил администратору. Он уже позвонил на номер экстренной службы. Самостоятельно покинуть окутанное дымом и огнем здание смогли шесть человек.