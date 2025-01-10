Крупный пожар разгорелся в гостинице Тайшета

Крупный пожар разгорелся в ресторанно-гостиничном комплексе Тайшета. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, дым заметил сторож и сразу доложил администратору. Он уже позвонил на номер экстренной службы. Самостоятельно покинуть окутанное дымом и огнем здание смогли шесть человек.
— Открытое горение на 215 квадратах потушили 38 пожарных с помощью 12 единиц техники, — пояснили в ведомстве.
Дознаватели уже выяснили, что пламя появилось из-за перегревания печной трубы. Пострадавших и погибших удалось избежать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР запросил доклад по делу о гибели 11-летнего школьника во время езды на снегоходе. Трагедия произошла 8 января в Заларинском районе.