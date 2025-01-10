В Волгоградской области в новогодние праздники в ДТП погибли 5 человек

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в течение новогодних праздников было зарегистрировано почти 5 тысяч различных нарушений ПДД, более 100 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов стали причиной 37 дорожно-транспортных происшествий.
В ДТП погибло 5 человек, еще 52 получили травмы, среди которых 10 несовершеннолетних. Основной причиной смертельных ДТП стали наезды на пешеходов, один из которых произошел по вине пьяного водителя.