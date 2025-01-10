Жительниц Новосибирска судят за мошенничество с маткапиталом

В Новосибирске суд будет рассматривать дело местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 10 января.
По версии следствия, две сибирячки получили материнский капитал и решили обналичить его. Женщины обратились в кредитный потребительский кооператив, где впоследствии им составили фиктивные документы для займа на строительство дома. При этом кредит был равен средствам материнского капитала.
Далее сибирячки купили два земельных участка в Мошковском и Черепановском районах по заниженной стоимости. А после предоставили заявление в пенсионный фонд с просьбой направить соцвыплаты в кооператив для погашения долга по займу на строительство.
— Пенсионным фондом в адрес кооператива были перечислены деньги в сумме более 800 тысяч рублей, которые были в дальнейшем обналичены женщинами, — сообщили в прокуратуре.
Однако вскоре мошенническую схему раскрыли, а всех причастных к ней обвинили по ч. 3 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Теперь аферистами будет заниматься Железнодорожный районный суд.
Арина ВЛАСЕНКО.