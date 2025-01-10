Ресторан и гостиница горели в Тайшете

Пожар заметил сторож и вызвал спасателей. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек. Пожар на 215 квадратных метрах тушили 38 пожарных и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причиной возгорания стал перекал печной трубы.
В Тайшете ночью горел ресторанно-гостиничный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар заметил сторож и вызвал спасателей. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек. Пожар на 215 квадратных метрах тушили 38 пожарных и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причиной возгорания стал перекал печной трубы.