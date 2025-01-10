В Кызылорде задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов

Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС.