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В Кызылорде задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержало группу лиц, занимавшуюся хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий.

Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС.

«Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов».

сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
нефть