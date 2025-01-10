Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с участием полицейского на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге с участием полицейского. Напомним, авария случилась на улице Щорса днем 4 января. Мужчина за рулем Chevrolet Lacetti на дворовой территории не убедился в безопасности маневра и задним ходом наехал на женщину. Она умерла от полученных травм в больнице.