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Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с участием полицейского на Урале

По факрту аварии в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге с участием полицейского. Напомним, авария случилась на улице Щорса днем 4 января. Мужчина за рулем Chevrolet Lacetti на дворовой территории не убедился в безопасности маневра и задним ходом наехал на женщину. Она умерла от полученных травм в больнице.

Водителем оказался высокопоставленный сотрудник полиции.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ)», — сообщили в СКР.

О ходе расследования уголовного дела будет доложено Бастрыкину.

СК