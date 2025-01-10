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10-летний мальчик получил петардой в глаз во Владивостоке

Родитель отвел пострадавшего к врачу на следующий день.

Источник: Комсомольская правда

Десятилетний мальчик вместе с друзьями играл с петардами во время новогодних праздников, и во время взрыва одна из частей пиротехники попала ребенку в глаз. Обеспокоенный отец повел сына к врачу во Владивостоке, где юному пациенту назначили амбулаторное лечение, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Родитель отвел Ярослава в Краевую клиническую больницу № 2. По его словам, ребята гуляли сами, взрослых рядом не было, поэтому они не смогли предотвратить несчастный случай. Специалист провел обследование и поставил диагноз «посттравматический кератит правого глаза». Это локальное воспаление роговой оболочки, вызванное ударно-термическим воздействием и последующим развитием инфекции в этом месте.

Мальчику прописали глазные капли и гель, а в самой больнице сделали инъекцию, чтобы предотвратить дальнейшее развитие воспаления. Офтальмолог-хирург Краевой клинической больницы № 2 Максим Богданец пояснил, что обычно такой диагноз не несет за собой серьезных последствий. К счастью, зрение Ярослава значительно не снизилось, госпитализация не потребовалась.

Специалисты напоминают, что играть с петардами и другой пиротехникой крайне опасно, их запрещено направлять на человека.

здоровье