10-летний мальчик получил петардой в глаз во Владивостоке

Родитель отвел Ярослава в Краевую клиническую больницу № 2. По его словам, ребята гуляли сами, взрослых рядом не было, поэтому они не смогли предотвратить несчастный случай. Специалист провел обследование и поставил диагноз «посттравматический кератит правого глаза». Это локальное воспаление роговой оболочки, вызванное ударно-термическим воздействием и последующим развитием инфекции в этом месте.