В Уфе во встречном ДТП пострадали женщина и двое детей

По информации ГАИ, утром 9 января 73-летний водитель за рулем «Киа Рио», следуя по Бирскому тракту, ехал в сторону улицы Чекмагушевской. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Киа Соул».
В дорожной аварии пассажиры «Киа Рио»: 44-летняя женщина и двое детей 9 и 12 лет с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Им оказали помощь и отпустили.
По факту ДТП начато административное расследование, отметили в ведомстве.