В Уфе во встречном ДТП пострадали женщина и двое детей

По информации ГАИ, утром 9 января 73-летний водитель за рулем «Киа Рио», следуя по Бирскому тракту, ехал в сторону улицы Чекмагушевской. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Киа Соул».