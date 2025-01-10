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В Уфе во встречном ДТП пострадали женщина и двое детей

Женщина и двое детей пострадали во встречном ДТП в Уфе.

Источник: ГАИ Уфы

По информации ГАИ, утром 9 января 73-летний водитель за рулем «Киа Рио», следуя по Бирскому тракту, ехал в сторону улицы Чекмагушевской. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Киа Соул».

В дорожной аварии пассажиры «Киа Рио»: 44-летняя женщина и двое детей 9 и 12 лет с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Им оказали помощь и отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование, отметили в ведомстве.