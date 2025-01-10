На свердловской трассе грузовик насмерть сбил женщину-пешехода

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария с участием грузовика ГАЗ и неизвестной женщины-пешехода. Инцидент случился утром 10 января на 35 километре тракта в Белоярском районе.
— В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Личность погибшей в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно известно, что грузовик ГАЗ наехал на женщину, которая, нарушая правила дорожного движения, шла по проезжей части. В ходе расследования предстоит установить, почему пешеход оказалась на дороге. По его итогам будет принято процессуальное решение.