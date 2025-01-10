В Подмосковье выявили более 20 нелегалов-нарушителей с Кубы

«Во время оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, сотрудники УВМ ГУ МВД России по Московской области при поддержке специального полка полиции проверили цех по производству конфет в городе Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлены 22 нарушителя в возрасте от 22 до 64 лет — уроженцы Кубы, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ», — сказала она.
По словам Петровой, 20 иностранцев нелегально находились в России. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 и 18.8 КоАП РФ. «На каждого мигранта наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы нашей страны», — добавила начальник пресс-службы. В настоящее время в отношении работодателя сотрудниками полиции проводится административное расследование по ст. 18.15 КоАП РФ.