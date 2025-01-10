В Подмосковье выявили более 20 нелегалов-нарушителей с Кубы

«Во время оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, сотрудники УВМ ГУ МВД России по Московской области при поддержке специального полка полиции проверили цех по производству конфет в городе Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлены 22 нарушителя в возрасте от 22 до 64 лет — уроженцы Кубы, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ», — сказала она.