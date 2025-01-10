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В Подмосковье выявили более 20 нелегалов-нарушителей с Кубы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе рейда в цехе по производству конфет в Ногинске выявили 22 нелегалов-нарушителей трудового законодательства с Кубы 20 из них оштрафованы на 5 тыс. рублей и будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Во время оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, сотрудники УВМ ГУ МВД России по Московской области при поддержке специального полка полиции проверили цех по производству конфет в городе Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлены 22 нарушителя в возрасте от 22 до 64 лет — уроженцы Кубы, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ», — сказала она.

По словам Петровой, 20 иностранцев нелегально находились в России. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 и 18.8 КоАП РФ. «На каждого мигранта наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы нашей страны», — добавила начальник пресс-службы. В настоящее время в отношении работодателя сотрудниками полиции проводится административное расследование по ст. 18.15 КоАП РФ.