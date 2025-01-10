25 спасателей тушили мощный пожар на Васильевском острове

Накануне, 9 января, в 23;07 на пульт спасателей поступил сигнал о происшествии в доме 3−7 литера В на 24-й линии Васильевского острова. Проверка информации показала, что пламя вспыхнуло в производственном здании на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— В результате возгорания никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось потушить спустя более двух часов — в 01:22. Его ликвидировали при помощи 25 спасателей и пяти спецмашин.
Ранее руководитель пресс-службы МЧС по Петербургу Андрей Литовка сообщил, что в период с 29 декабря по 9 января в городе произошло 284 пожара. К слову, годом ранее их зафиксировали в количестве 350. К сожалению, не обошлось без погибших — пять человек, еще 18 — пострадали. Всего удалось спасти 23 горожанина. Он добавил, что, например, в новогоднюю ночь спасатели зарегистрировали пять возгораний, которые случились из-за пиротехники.