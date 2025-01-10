25 спасателей тушили мощный пожар на Васильевском острове

Ранее руководитель пресс-службы МЧС по Петербургу Андрей Литовка сообщил, что в период с 29 декабря по 9 января в городе произошло 284 пожара. К слову, годом ранее их зафиксировали в количестве 350. К сожалению, не обошлось без погибших — пять человек, еще 18 — пострадали. Всего удалось спасти 23 горожанина. Он добавил, что, например, в новогоднюю ночь спасатели зарегистрировали пять возгораний, которые случились из-за пиротехники.