Стоимость потребительской корзины в Башкирии достигла 21,3 тысяч рублей

В Башкирии, по данным Росстата, выросла стоимость потребительской корзины. Фиксированный набор продуктов и услуг увеличился на 1,4% и составляет 21 357 рублей.
В ПФО стоимость находится на уровне 21 08 рублей. Дороже всего набор товаров и услуг обходится в Пермском крае (23 117 рублей), а самый доступный он в Мордовии (20 138 рублей).
Напомним, что потребительская корзина используется для оценки благосостояния россиян. В набор входят 71 вид товаров и 12 услуг.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.