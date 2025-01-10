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Стоимость потребительской корзины в Башкирии достигла 21,3 тысяч рублей

В Башкирии выросла стоимость потребительской корзины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, по данным Росстата, выросла стоимость потребительской корзины. Фиксированный набор продуктов и услуг увеличился на 1,4% и составляет 21 357 рублей.

В ПФО стоимость находится на уровне 21 08 рублей. Дороже всего набор товаров и услуг обходится в Пермском крае (23 117 рублей), а самый доступный он в Мордовии (20 138 рублей).

Напомним, что потребительская корзина используется для оценки благосостояния россиян. В набор входят 71 вид товаров и 12 услуг.

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