ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле

В сообщении говорится, что 9 января, в четверг, около 18.25 на пересечении улицы Косарева и проспекта Речицкого в Гомеле, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился 27-летний водитель и машины скорой медицинской помощи МАЗ. За рулем был 64-летний водитель.