ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле, рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении говорится, что 9 января, в четверг, около 18.25 на пересечении улицы Косарева и проспекта Речицкого в Гомеле, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился 27-летний водитель и машины скорой медицинской помощи МАЗ. За рулем был 64-летний водитель.
Автомобиль Audi и машина скорой помощи столкнулись в Гомеле. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
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