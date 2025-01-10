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ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле

Автомобиль Audi и машина скорой помощи столкнулись в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле, рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В сообщении говорится, что 9 января, в четверг, около 18.25 на пересечении улицы Косарева и проспекта Речицкого в Гомеле, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился 27-летний водитель и машины скорой медицинской помощи МАЗ. За рулем был 64-летний водитель.

Автомобиль Audi и машина скорой помощи столкнулись в Гомеле. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.

Ранее мы писали, что девятилетний школьник погиб под колесами микроавтобуса на переходе в Витебске.

Кроме того, водитель сбил на трасе в Минском районе 83-летнего мужчину: «Шел по середине дороги без фликеров».

Тем временем минчанин заработал уголовное дело за взятку 200 рублей сотруднику милиции.