Два ребенка пострадали в ДТП с японской иномаркой в Тайшете

В Иркутской области произошло ДТП с участием детей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции и прокуратуре, 33-летняя женщина за рулем «Тойоты Белта» выехала на встречку, где врезалась в «Тойоту Корона» с 52-летним водителем за рулем.