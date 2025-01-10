Два ребенка пострадали в ДТП с японской иномаркой в Тайшете

В Иркутской области произошло ДТП с участием детей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции и прокуратуре, 33-летняя женщина за рулем «Тойоты Белта» выехала на встречку, где врезалась в «Тойоту Корона» с 52-летним водителем за рулем.
— Дорожный инцидент произошел 9 января около 19 часов вечера. В результате ДТП двум несовершеннолетним пассажирам автомобиля «Тойоты Белта» понадобилась медицинская помощь.
Межрайонная прокуратура уже взяла на контроль результаты проверки, организованной инспекторами. При наличии основания незамедлительно будут приняты меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете загорелся ресторанно-гостиничный комплекс. Покинуть здание смогли самостоятельно шесть человек.