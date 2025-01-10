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Жителя Самары арестовали за смертельное ДТП с пятью погибшими под Оренбургом

Самарец на грузовике устроил жуткую аварию в Оренбургской области.

Источник: прокуратура Оренбургской области

В новогодние праздники в Оренбургской области произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек. За рулем грузовика с прицепом, который выехал на встречку и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, был житель Самары. Авария произошла на 360 километре трассы М-5 — подъезд к Оренбургу в Переволоцком районе. В отношении водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.

— Суд заключил обвиняемого под стражу до 5 марта 2025 года, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют, какие причины ей способствовали.