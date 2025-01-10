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Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселёва, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Киселёв, согласно документам, по месту регистрации не проживает. Отмечается, что он скрылся от следствия, при этом есть данные о его нахождении за пределами России.

«В связи с чем он в установленном законом порядке надлежащим должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, был объявлен в международный розыск», — указали в одном из документов дела.

Аналогичная информация содержится в документах и в отношении Рапопорт.

Суд заочно арестовал обоих обвиняемых. Они обжаловали решение, однако апелляция оставила его в силе.

По данным СМИ, ущерб по бывшим проектам «Роснано» до 2020 года, по которым уже возбудили уголовные дела, превышает 40 млрд рублей.