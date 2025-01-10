Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Киселёв, согласно документам, по месту регистрации не проживает. Отмечается, что он скрылся от следствия, при этом есть данные о его нахождении за пределами России.
«В связи с чем он в установленном законом порядке надлежащим должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, был объявлен в международный розыск», — указали в одном из документов дела.
Аналогичная информация содержится в документах и в отношении Рапопорт.
Суд заочно арестовал обоих обвиняемых. Они обжаловали решение, однако апелляция оставила его в силе.
По данным СМИ, ущерб по бывшим проектам «Роснано» до 2020 года, по которым уже возбудили уголовные дела, превышает 40 млрд рублей.