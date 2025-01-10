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В промзоне Гатчины горит производственное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия крупного пожара на территории промзоны в городе Гатчина Ленинградской области. По информации ведомства, около 06:00 на Индустриальной улице загорелось двухэтажное кирпичное здание завода по производству ацетона. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили 10 января в аварийно-спасательной службе Ленобласти, из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в областном МЧС.

В настоящий момент на месте находится дежурная смена аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В городе производится забор проб воздуха на содержание вредных веществ. Областная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет дана оценка всем обстоятельствам ЧП, а также соблюдению требований промышленной безопасности, заявили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 10 января на Васильевском острове в Петербурге также тушили крупный пожар на территории завода «Электроаппарат» около новой станции метро «Горный институт».

пожары