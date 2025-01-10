В промзоне Гатчины горит производственное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров

В настоящий момент на месте находится дежурная смена аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В городе производится забор проб воздуха на содержание вредных веществ. Областная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет дана оценка всем обстоятельствам ЧП, а также соблюдению требований промышленной безопасности, заявили в надзорном ведомстве.