В промзоне Гатчины горит производственное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров

Как сообщили 10 января в аварийно-спасательной службе Ленобласти, из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в областном МЧС.
В настоящий момент на месте находится дежурная смена аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В городе производится забор проб воздуха на содержание вредных веществ. Областная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет дана оценка всем обстоятельствам ЧП, а также соблюдению требований промышленной безопасности, заявили в надзорном ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 10 января на Васильевском острове в Петербурге также тушили крупный пожар на территории завода «Электроаппарат» около новой станции метро «Горный институт».