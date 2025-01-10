В Волгоградской области аннулировали мошеннический кредит на 140 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, по обращению жительницы Волжского 26 января 2024 года была проведена проверка и зафиксирован факт дистанционного оформления кредита на сумму 140 тысяч рублей с переводом денег на счет третьего лица. При этом женщина не подписывала кредитный договор и не получала никаких средств.