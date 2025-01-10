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В Волгоградской области аннулировали мошеннический кредит на 140 тысяч рублей

Прокуратура города Волжского защитила права 59-летней местной жительницы.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, по обращению жительницы Волжского 26 января 2024 года была проведена проверка и зафиксирован факт дистанционного оформления кредита на сумму 140 тысяч рублей с переводом денег на счет третьего лица. При этом женщина не подписывала кредитный договор и не получала никаких средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По итогам расследования прокуратура подала в суд иск о признании договора недействительным.

Волжский городской суд признал кредитный договор недействительным и освободил пенсионерку от долговых обязательств.

Прокуратура