Выезд на встречную полосу привел к смертельному ДТП в Волгоградской области

На месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи скончался 21-летний пассажир «Вольво». Среди пострадавших оказались также молодой водитель этого же автомобиля и его пассажирка. Кроме того, в медицинское учреждение с места ДТП были доставлены женщина — водитель «Опеля» и трое ее пассажиров в возрасте 10, 16 и 27 лет, сообщает прокуратура Волгоградской области.