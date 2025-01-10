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Выезд на встречную полосу привел к смертельному ДТП в Волгоградской области

В результате столкновения трех автомобилей погиб 22-летний мужчина, еще 6 раненым потребовалась помощь медиков.

ДТП случилось вечером 8 января 2025 года на автомобильной дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в Суровикинском районе. Там столкнулись «Опель Корса», «Вольво-S40» и «Лада-210740».

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Опель” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Вольво” и ВАЗ-2107», — прокомментировал начальник отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Суровикинскому району Андрей Манихин.

На месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи скончался 21-летний пассажир «Вольво». Среди пострадавших оказались также молодой водитель этого же автомобиля и его пассажирка. Кроме того, в медицинское учреждение с места ДТП были доставлены женщина — водитель «Опеля» и трое ее пассажиров в возрасте 10, 16 и 27 лет, сообщает прокуратура Волгоградской области.