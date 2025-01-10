Двое мужчин погибли в своих квартирах во время пожаров на Среднем Урале

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидировали 14 пожаров, 70% из которых случились в жилом секторе. Спасены три человека, погибли двое, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в Качканаре горел частный жилой дом на улице Маяковского на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 15 спасателей и четыре спецмашины, ликвидировать открытое горение удалось в течение двух часов. Пострадавших нет.
В Екатеринбурге горела квартира в девятиэтажном доме на улице Победы. Возгорание на площади 2 квадратных метра ликвидировали сами жильцы с помощью огнетушителя.
В Каменске-Уральском на улице Шестакова горела квартира в пятиэтажном жилом доме на площади 4 «квадрата». Из дома самостоятельно эвакуировались десять жильцов.
«При тушении возгорания огнеборцами был обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни. Пожар потушен за 15 минут», — рассказали в свердловском МЧС.
Еще один мужчина погиб в пожаре в своей квартире на улице Новая в селе Усть-Ницинском Слободо-Туринского муниципального района. Площадь пожара составила всего 4 квадратных метра. На месте работали пять спасателей на двух 2 единицах техники.
В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.