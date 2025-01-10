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Врачи скорой помощи спасли жизнь жителю Башкирии с острым инфарктом миокарда

В Салавате врачи скорой медицинской помощи вернули к жизни 56-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате острый инфаркт миокарда едва не лишил жизни 56-летнего мужчину из Салавата. Он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывшие к пациенту врачи заподозрили у мужчины инфаркт.

Как рассказал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, во время осмотра жителю Салавата стало хуже: остановилось дыхание и развились симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. Врачи скорой помощи 20 минут реанимировали пациента.

Когда им удалось стабилизировать пациента, его доставили в больницу. В экстренном порядке ему была проведена транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием коронарной артерии, которая позволила восстановить кровоток.

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