Врачи скорой помощи спасли жизнь жителю Башкирии с острым инфарктом миокарда

В Салавате острый инфаркт миокарда едва не лишил жизни 56-летнего мужчину из Салавата. Он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывшие к пациенту врачи заподозрили у мужчины инфаркт.
Как рассказал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, во время осмотра жителю Салавата стало хуже: остановилось дыхание и развились симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. Врачи скорой помощи 20 минут реанимировали пациента.
Когда им удалось стабилизировать пациента, его доставили в больницу. В экстренном порядке ему была проведена транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием коронарной артерии, которая позволила восстановить кровоток.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.