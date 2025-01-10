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В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в краже из продуктового магазина

В Ростове-на-Дону мужчина обокрал продуктовый магазин на 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали подозреваемого в серии краж из продуктового магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, 29-летний мужчина зашел в продуктовый магазин. Убедившись, что рядом никого нет, он взял с витрины товар и ушел с похищенным. Позже полицейские установили, что подозреваемый причастен еще к пяти аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.