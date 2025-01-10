В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в краже из продуктового магазина

В Ростове задержали подозреваемого в серии краж из продуктового магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По данным ведомства, 29-летний мужчина зашел в продуктовый магазин. Убедившись, что рядом никого нет, он взял с витрины товар и ушел с похищенным. Позже полицейские установили, что подозреваемый причастен еще к пяти аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого завели дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.