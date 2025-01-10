Трасса «Пермь — Екатеринбург» частично перекрыта из-за упавшей опоры под напряжением

«К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда. Объезд данного участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286 км через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184 км через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и проявлять повышенную осторожность на дорогах», — отметил полковник Горелых.