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Укравшую пластиковые ведра жительницу Башкирии могут помиловать

В Башкирии могут помиловать женщину, укравшую ведра, кастрюлю и саморезы.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии украла три пластиковых ведра, кастрюлю, 3,5 кг кровельных саморезов и 2 кг гвоздей и получила судимость. Ущерб от ее действий был оценен в 4,5 тысяч рублей. Как рассказал спикер Курултая Константин Толкачев, женщину могут помиловать.

Ходатайство осужденной получило поддержку Комиссии. На такое решение повлияло раскаяние женщины, полная компенсация ущерба и положительные характеристики с места работы.

— Потерпевшая также не имеет претензий и просит удовлетворить ходатайство. Еще следует отметить, что на попечении у осужденной находится ребенок-инвалид, — пояснил председатель регионального парламента.

Заключение комиссии передано президенту России, который примет окончательное решение о помиловании.

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