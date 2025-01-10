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Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сообщения об эвакуации, полученные жителями всего округа Лос-Анджелес на фоне бушующих в Калифорнии масштабных пожаров, были разосланы по ошибке, заявил директор управления округа по чрезвычайным ситуация Кевин Макгоуэн.

Источник: MAXAR

«Приказ об эвакуации жителей в районе пожара “Кеннет”, который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов», — приводит слова Макгоуэна телеканал CBS News.

По словам директора, предупреждение было предназначено только для жителей городов Калабасас и Агура-Хиллз, а также для тех, кто находится в районе Лос-Анджелеса Уэст-Хиллз.

По данным местных чиновников, к ошибке могло привести в том числе место регистрации телефонов.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

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